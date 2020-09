Problemen bij lancering Streamz opgelost

De lancering van Streamz, de Vlaamse streamingdienst met content van onder meer VTM en VRT, is maandag niet volledig vlekkeloos verlopen. Twee blockbusters, ‘De Bende van Jan de Lichte’ en ‘Fair Trade’, waren in de voormiddag niet beschikbaar via de Telenet-decoder. “Intussen zijn de problemen opgelost”, klinkt het bij Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts.

Volgens Telenet deden de problemen zich enkel voor bij klanten die via de Telenet-decoder kijken. “Wie via streamz.be keek, kreeg geen foutmelding”, aldus Isabelle Geeraerts. “We hebben het probleem intussen kunnen oplossen, Streamz werkt nu ook perfect voor mensen die via de decoder kijken.”

Streamz is maandagmorgen officieel van start gegaan. Over het aantal abonnees wordt nog niet gecommuniceerd, maar Streamz vertrekt alleszins met de meer dan 400.000 klanten van Play van Telenet.