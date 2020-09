Joodse kolonist veroordeeld tot drie keer levenslang voor moord op Palestijns gezin

Een Israëlische rechtbank heeft een Joodse kolonist maandag veroordeeld tot drie keer levenslang voor de moord op een Palestijns echtpaar en hun zoontje. Dat melden Israëlische media.

De beklaagde, Amiram Ben-Uliel, had in juli 2015 een brandbom laten vallen op het huis van een Palestijnse familie in het dorp Douma, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, nabij Nablus. Verder werd ook graffiti met “wraak” en een Davidster aangebracht op het huis.

De 18 maanden oude Ali en zijn ouders kwamen om bij de brand. Het andere, 4-jarige, zoontje van het echtpaar raakte zwaargewond, maar overleefde de aanval.

De rechtbank in de stad Lod, ten zuidoosten van Tel Aviv had de kolonist in mei al schuldig bevonden aan drievoudige moord.