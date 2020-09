Matthieu Bonne waagt tweede poging om Belgische kustlijn af te zwemmen

De Panne / Knokke-Heist - De Bredense kanaalzwemmer Matthieu Bonne doet maandagnamiddag een nieuwe poging om de Belgische kustlijn af te zwemmen. Twee weken geleden probeerde hij dit al eens, maar dat mislukte toen door een te wilde zee.

De 26-jarige Bonne, bekend van Kamp Waes, onderneemt maandag een tweede poging om van De Panne naar Knokke te zwemmen. Zijn eerste poging eind augustus mislukte door wisselvallige weersomstandigheden. Tegentij en te hoge golven deden hem de das om, het werd te gevaarlijk om nog verder te zwemmen.

“Toen ik mijn Coast Swim twee weken geleden moest afbreken vanwege de storm, was ik erg teleurgesteld en mijn motivatie en energie bereikten een dieptepunt”, zo schrijft de atleet op Facebook. “Zou ik mij nog kunnen focussen en opladen voor een nieuwe poging ? Maar dat is wat sport met mij doet. Het daagt me uit. Nu ben ik er opnieuw helemaal klaar voor en kijk uit naar de herkansing. De meteo voor de volgende dagen ziet er goed uit.”

Het gaat om een zwemtocht van 67 kilometer. Hij wil solo en non-stop de kust afzwemmen, iets waar niemand eerder ooit in slaagde. Bonne vertrekt maandag om 16.00 uur en hoopt om dinsdag rond 14.00 uur in Knokke aan te komen.