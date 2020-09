Zeven mannen uit Genk krijgen tot vijf jaar gevangenis voor in de val lokken en beroven van tot 27 homo’s

Genk - De Tongerse strafrechter heeft maandag zeven mannen uit Genk veroordeeld tot gevangenisstraffen van twintig maanden tot vijf jaar, gedeeltelijk met uitstel, en boetes tussen de 800 en 1.200 euro omdat ze via een dating-app homoseksuele mannen in de val lokten om hen te beroven. Eén man werd vrijgesproken.

De acht die voor de Tongerse rechtbank moesten verschijnen, maken deel uit van een groep van vijftien jongeren tussen de 14 en 20 jaar die mogelijk 27 potentiële slachtoffers heeft gemaakt. De zeven minderjarigen moeten zich voor de jeugdrechter verantwoorden. Aan hun slachtoffers moeten de twee Genkenaren die met het plan op de proppen kwamen een schadevergoeding van bijna 22.000 euro, vermeerderd met gerechtskosten en intresten betalen.

De jongeren hadden via de dating-app Badoo verschillende profielen aangemaakt waarmee ze mannen die seks zochten met andere mannen aanspraken. Daarna lokten de jongeren, in een steeds veranderende samenstelling, hun toekomstige slachtoffers naar een parking. Eén van de jongeren fungeerde als lokpersoon terwijl twee tot zes jongeren zich telkens in de buurt verstopten.

Nadat de mannen de wachtende jongen aansprak, werden ze besprongen door de gemaskerde jongeren. Daarna werden ze in elkaar geslagen en in verschillende gevallen ook bedreigd met een wapen. De mannen moesten telkens hun gsm, waardevolle spullen en bankkaarten afgeven en hun bankcodes onthullen. De slachtoffers werden vervolgens meegenomen naar een bankautomaat waar ze hun rekening moesten leegmaken.

Eén van de slachtoffers zag hoe de jongeren er met zijn auto vandoor gingen nadat hij in elkaar was geslagen. De auto werd een week later uitgebrand teruggevonden op een parking in de buurt van de woning van de Genkenaar die als lokjongen diende.

Na enkele overvallen gingen de agenten van de politiezone CARMA actief op zoek naar de overvallers. Toen ze de vijftien jongeren geïdentificeerd hadden, werden enkele van hun telefoons afgeluisterd. Daardoor konden ze een gesprek onderscheppen waarin de jongeren vertelden dat ze een 84-jarige man in elkaar zouden slaan en dat die het mogelijk niet zou overleven.

De politie verwittigde het slachtoffer en kon op die manier voorkomen dat de man zijn date ontmoette. Net na nieuwjaar werden de jongeren opgepakt. In hun telefoons werden conversaties teruggevonden met 27 verschillende mannen.