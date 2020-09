Storm Sally wordt orkaan en is onderweg naar VS

De tropische storm Sally ontwikkelt zich momenteel boven de Golf van Mexico tot een orkaan van de eerste categorie. Die zou dinsdag aan land komen in de Verenigde Staten, vermoedelijk ten oosten van Louisiana.

Dat is vlakbij New Orleans, de stad die in 2005 zwaar werd getroffen door orkaan Katrina. Sally zal niet zo hevig zijn als Katrina, maar brengt wel windsnelheden van 150 kilometer per uur met zich mee. Omdat de orkaan langzaam beweegt, is de kans op overlast door hevige regenval groot. Mogelijk valt in twee dagen tijd 300 millimeter regen. Ook kunnen stormtij en hoge golven voor overstromingen zorgen.

In Louisiana riep gouverneur John Bel Edwards eerder al de noodtoestand uit. Ook riep hij inwoners op zich voor te bereiden op de komst van Sally.

In augustus had dezelfde regio ook al te maken met de zware orkaan Laura. Die was van de vierde categorie, de op een na hoogste. Toen werden windsnelheden gemeten van 240 kilometer per uur. Zeker vijftien mensen kwamen om en de schade werd geschat op 10 miljard dollar.