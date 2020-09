Washington bevestigt bod van Oracle op TikTok

De Amerikaanse regering bevestigt maandag een voorstel van het technologiebedrijf Oracle te hebben ontvangen om de Amerikaanse activiteiten van video-app TikTok over te nemen. Daags voordien had het Chinese moederhuis ByteDance het voorstel van Microsoft nog afgewezen.

“In de loop van het weekend hebben we een voorstel ontvangen dat Oracle bevat als vertrouwd technologisch partner, met verschillende aanbevelingen op vlak van nationale veiligheid”, aldus de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, aan de zender CNBC. “We zullen dit bestuderen in de commissie (van buitenlandse investeringen in de VS, nvdr.) deze week, daarna zullen we de president een aanbeveling doen.” Onderdeel van het onderzoek van de commissie zijn bezorgdheden over de nationale veiligheid.

Zondag hadden Amerikaanse media al bericht dat Oracle de “vertrouwde techpartner” van TikTok zou worden in een deal die niet zomaar een gewone verkoop zou zijn.

Bytedance onderhandelde met diverse partijen om TikTok van de hand te doen sinds de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand dreigde de video-app te verbieden als die niet zou worden verkocht. Het Chinese bedrijf heeft voor de deal goedkeuring nodig van de regeringen van de Verenigde Staten en China.

Zondag zei Microsoft, de andere kandidaat om de Amerikaanse activiteiten van TikTok over te nemen, dat ByteDance het aanbod van de technologiereus had verworpen. De video-app is een sleutelpunt geworden in de groeiende spanningen tussen de VS en China.