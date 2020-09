Robben blijft positief na blessure bij comeback: “Opgeven komt niet in mijn woordenboek voor”

Arjen Robben denkt er niet aan te stoppen met voetballen nu zijn rentree zo tegenviel. De 36-jarige aanvaller van FC Groningen moest zondag binnen een half uur naar de kant met liesklachten. Robben verliet teleurgesteld het veld, stapte nog tijdens de wedstrijd in zijn auto naar huis en stond de media niet te woord. Maandag laat hij aan de Volkskrant weten dat hij gewoon doorgaat. “Opgeven komt niet in mijn woordenboek voor”, zegt hij.

Robben laat dinsdag een scan maken om te zien hoe ernstig de blessure precies is. De oud-international van Oranje had er alles aan gedaan, om na een jaar te zijn gestopt, weer helemaal fit te zijn.

“Dit was het slechtst denkbare scenario waarmee ik even geen rekening had gehouden”, vervolgt Robben tegen de Volkskrant. “Het is nu zaak niet weg te kwijnen in een hoekje, maar er met wat zelfspot om te lachen en met een positief gevoel verder te gaan. Jullie zijn nog niet van me af.”

Groningen verloor op de eerste speeldag in de Eredivisie met 1-3 van PSV.