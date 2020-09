Held van ‘Hotel Rwanda’ beschuldigd van terrorisme en financiering van rebellen

Paul Rusesabagina (66), de hoteluitbater die meer dan duizend levens redde tijdens de Rwandese genocide in 1994, is maandag op de eerste dag van zijn proces in Kigali, beschuldigd van twaalf misdrijven, waaronder terrorisme en financiering van rebellengroeperingen. De bekroonde film ‘Hotel Rwanda’ uit 2004 is gebaseerd op het verhaal van Rusesabagina, die na de genocide naar België vluchtte.

Tot grote verrassing van velen kondigde de Rwandese politie eind augustus aan dat Rusesabagina gearresteerd was in het buitenland, op een onbekende locatie, en naar Rwanda is gebracht. Daar moet hij terechtstaan voor “ernstige misdaden, zoals terrorisme, brandstichting, ontvoering en moord”. De politie liet ook weten dat Rusesabagina, een fervent criticus van de regering, ervan wordt verdacht “de oprichter, leider, sponsor en lid te zijn van gewelddadige, gewapende, extremistische terreurgroepen... die opereren vanuit verschillende locaties in de regio en in het buitenland”. De advocaten van Rusesabagina verwerpen de beschuldigingen.

Rusesabagina, die gespeeld werd door acteur Don Cheadle in ‘Hotel Rwanda’, de film die onder meer op het filmfestival van Berlijn in de prijzen viel, liet tijdens de Rwandese genocide Tutsi’s schuilen in Hotel des Mille Collines in Kigali. Ze overleefden zo de volkerenmoord. Sommigen noemen Rusesabagina daarom de Rwandese ‘Schindler’, naar de Duitse industrieel Oskar Schindler, die meer dan duizend Joden aan de nazi’s hielp ontkomen.

Kritiek op president

Rusesabagina werd meermaals geëerd. Zo kreeg hij in 2005 nog de presidentiële vrijheidsmedaille van de Verenigde Staten van toenmalig president George W. Bush. Maar recent noemde Rusesabagina de regering van president Paul Kagame een dictatuur. Hij riep Westerse landen op om Rwanda onder druk te zetten om de mensenrechten te respecteren. Ook sprak hij in het verleden over een mogelijke gooi naar het presidentschap. De Rwandese regering op haar beurt noemde hem een bedrieger.

Het is niet duidelijk waar Rusesabagina eind augustus werd opgepakt. Zijn familie suggereerde dat hij in Dubai ontvoerd was en teruggebracht is naar Rwanda, president Paul Kagame zelf deed dat af als verzinsels. Volgens hem werd Rusesabagina in Rwanda zelf opgepakt.