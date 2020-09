“Ging voorzitter Ivan De Witte niet te rade bij Wim De Decker over Bölöni?”

Een miscast. Het moet bijzonder zwaar zijn voor de baas van een gereputeerd rekruteringsbureau om dat toe te geven. CEO Michel Louwagie verdedigde zijn voorzitter Ivan De Witte door te zeggen dat rekruteren in het bedrijfsleven anders is dan in het voetbal. Dat zal best. We willen De Witte daar niet op pakken, daarvoor heeft hij in die sector al te veel bewezen. Maar deze miscast had zeker kunnen vermeden worden.