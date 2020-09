Huisartsen kreunen onder werkdruk: “Opmerkelijk veel signalen”

“Ik krijg sinds de tweede helft van vorige week opmerkelijk veel signalen van zowel solo- als groepspraktijken en van zowel jongere als oudere collega’s dat er meer raadplegingen bij de huisarts zijn. Er zijn niet alleen de gewone en chronische pathologieën, maar ook meer infecties, een normaal verschijnsel bij de heropening van scholen, en daarnaast zijn er de asymptomatische patiënten, mensen die teruggekeerd zijn uit vakantie of mensen die tot de hoogrisicogroepen behoren”, zegt Roel Van Giel, voorzitter van de artsenvereniging Domus Medica. Van Giel vraagt zich af hoe de artsen al de patiënten die nog getest gaan moeten worden, gaan kunnen begeleiden.

Want de discussie wordt nogal eens verengd tot het verhogen van de capaciteit om te testen, stelt Van Giel vast, maar daarmee is de kous niet af. “De mensen die getest worden, moeten ook begeleid worden en dat is een taak voor de arts, het informeren over het verloop van de test en later het bespreken van het resultaat.”

Het laat zich aanzien dat dit een hele klus wordt de komende weken en maanden, gezien de oplopende dagelijkse cijfers van coronabesmettingen.

Van Giel zegt nog dat er met diverse overheden overleg wordt gepleegd over het uitbreiden van de testcapaciteit, bijvoorbeeld via het opzetten van zogeheten lokale testdorpen, zoals er eerder een in Antwerpen werd opgericht.