Laszlo Bölöni op één na snelste trainersontslag in België (maar het wereldrecord kwam niet in zicht)

AA Gent heeft Laszlo Bölöni aan de vooravond van het belangrijke Champions League-kwalificatieduel tegen Rapid Wien de laan uit gestuurd. Bölöni nam de fakkel over van Jess Thorup en kreeg amper 25 dagen om zich te bewijzen. Daarmee tekent hij voor het tweede snelste trainersontslag in de geschiedenis van de Jupiler Pro League.

Laszlo Bölöni heeft na zijn ontslag bij AA Gent de twijfelachtige eer om de tweede plaats te bekleden in de ranking van snelste trainersontslagen in de Jupiler Pro League. De Roemeen hield het als opvolger van Jess Thorup bij AA Gent 25 dagen vol. Op 20 augustus 2020 werd hij aangesteld en op 14 september moest hij zijn koffers pakken na de 3 op 9.

Enkel Eziolino Capuano werd bij Eupen in 2010 nog sneller aan de deur gezet. Capuano kreeg amper 19 dagen om zich te bewijzen en blijft voorlopig de snelst ontslagen trainer in 1A. De Italiaanse voetbalcoach was bij Eupen aan de slag van 6 september tot en met 24 september 2010. In drie matchen behaalde Capuano slechts één punt.

Engels wereldrecord

Bitter weinig tijd kregen beide trainers dus bij hun club om hun stempel te drukken. Al kan het altijd nog een tikkeltje erger. Het snelste ontslag ter wereld staat op naam van Leroy Rosenior. De voormalige aanvaller van West Ham kwam op 17 mei 2007 opnieuw aan het roer van de Engelse club Torquay United. Al was het maar voor 10 minuten. Meteen na de aankondiging van zijn komst werd de club overgenomen en werd hij alweer ontslagen door de nieuwe eigenaars.