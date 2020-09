Sevilla trekt linksachter Marcos Acuna aan

De Argentijnse linksachter Marcos Acuna heeft Sporting Lissabon verlaten voor Sevilla, zo liet de Spaanse club maandag weten.

De 28-jarige Acuna kwam al 27 keer uit voor het Argentijns nationaal elftal en arriveerde in 2017 bij het Portugese Sporting, waarvoor hij in 135 wedstrijden 9 keer scoorde. Hij won de Portugese beker met Sporting Lissabon.

Het bedrag van de transfer werd niet officieel bekendgemaakt, maar zou volgens de Portugese pers rond de 10 miljoen euro liggen. Sevilla komt op 26 of 27 september voor het eerst in actie in La Liga tegen Cadiz.