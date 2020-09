Zware brand in Kortrijks zwembad ontstaan door menselijke fout

Kortrijk - De zware brand in het glijbanencomplex van het Lago-zwembad in Kortrijk is vermoedelijk ontstaan door een menselijke fout. “Een chemische reactie na het gebruik van bepaalde producten zou aan de oorzaak liggen”, zegt Tom Hillewaere, operationeel directeur van Lago, maandag.

Het nieuwe zwembad Lago Kortrijk Weide werd op 27 februari vorig jaar getroffen door een zware brand, vlak voor het openingsweekend. De glijbanen gingen in de vlammen op, maar het zwembad bleef grotendeels gespaard.

Er werd eerst gedacht aan een fout bij het omschakelen van werfstroom naar gewone stroom, maar uit het rapport van een deskundige blijkt nu dat een chemische reactie van een aantal producten vermoedelijk aan de oorzaak liggen. “In zijn analyse staat dat de brand begonnen is in de groene glijbaan, iets wat wij op basis van de beelden ook vermoedden”, zegt Hillewaere. “De expert denkt dat de brand het resultaat is van enkele menselijke foutjes. Er zou een chemische reactie hebben plaatsgevonden nadat bepaalde producten in de groene glijbaan werden gebruikt.”

In dat geval ligt de fout bij de glijbaanbouwer, maar een rechtszaak is nog niet voor meteen. “Dat zal nog wel even duren. Wij zijn vooral blij dat er opnieuw glijbanen hangen. We hebben een geaccidenteerd parcours achter de rug: een brand vlak voor het openingsweekend, de Warmste Week vlak voor onze deur en de coronacrisis waardoor er slechts 1 zwemmer per 10 vierkante meter binnen mag. Maar we zijn hoopvol.”