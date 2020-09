Charles Michel eist eerlijke samenwerking van China: “Evenwichtige relatie met respect voor elkaars belangen”

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, heeft China gewaarschuwd voor het streven naar dominantie en heeft het land opgeroepen tot meer samenwerking. Dat deed hij op de Europees-Chinese top die maandag via videoverbinding van start is gegaan.

“We willen een evenwichtige relatie met respect voor elkaars belangen”, verklaarde Michel na een videoconferentie met de Chinese president Xi Jinping. Ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, in haar hoedanigheid van tijdelijk voorzitter van de EU-ministerraden, namen aan dat gesprek deel. Michel riep op om tot een evenwichtige relatie met China te komen. “We hebben duidelijk gemaakt waar we staan”, aldus Michel nog.

Ook klimaatverandering, economische en handelskwesties, mensenrechten, de coronapandemie en economische wederopbouw kwamen aan bod op de top. China moet volgens Europa meer doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Merkel benadrukt belang China in klimaatbescherming

Merkel benadrukte in een videoconferentie met de Chinese president Xi Jinping ook het belang van zijn land in de strijd voor meer klimaatbescherming. China plant tegen 2030 een piek van zijn CO2-uitstoot. De Europese Unie onderhandelt met China over een verscherping van dat doel. De Aziatische grootmacht is verantwoordelijk voor de helft van het wereldwijde steenkoolverbruik.

De EU probeert Xi te overtuigen over te stappen naar milieuvriendelijkere alternatieven. Er is overeengekomen om ter voorbereiding van de VN-klimaatconferentie in Glasgow op hoog niveau te praten.