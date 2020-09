Al vier doden na uitbraak van West-Nijlvirus in Spanje

Het dodental door een uitbraak van het West-Nijlvirus in Zuid-Spanje, dat wordt verspreid door muggen, is gestegen tot vier.

Een 87-jarige vrouw die met de ziekte in het ziekenhuis werd opgenomen in de stad Puerto Real in de zuidwestelijke provincie Cadiz, is het laatste dodelijke slachtoffer van de uitbraak, zei de gezondheidsdienst van de regionale regering van Andalusië.

Drie andere ouderen zijn overleden aan de ziekte in de naburige provincie Sevilla, waar de uitbraak eerder dit jaar begon in de steden Coria del Rio en La Puebla del Rio, beide gelegen naast de moerassen van Guadalquivir.

Tien andere mensen zijn in het ziekenhuis met de ziekte opgenomen in de twee provincies, van wie vier op de intensivecareafdelingen liggen.

Symptomen lijken op griep

Het West-Nijlvirus kan symptomen veroorzaken die lijken op griep, maar in extreme gevallen kan het resulteren in rillingen, koorts, coma en een dodelijke zwelling van het hersenweefsel, bekend als encefalitis. Het kan ook meningitis (hersenvliesontsteking) veroorzaken. Het virus werd voor het eerst ontdekt in Oeganda in 1937 en wordt gedragen door vogels. Muggen brengen het over op mensen.

De regionale regering van Andalusië heeft verschillende moerasgebieden besproeid met pesticiden om muggen te doden en het risico op overdracht van het West-Nijlvirus te verkleinen. De uitbraak komt op het moment dat Spanje ook vecht tegen het coronavirus met bijna 30.000 doden in het land.