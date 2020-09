Politie schiet man die met mes zwaait dood in VS

Een honderdtal mensen is zondagavond op straat gekomen in Lancaster, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, naar aanleiding van de dood van een 27-jarige man tijdens een politie-interventie enkele uren eerder.

De politie was opgeroepen voor een geval van huiselijk geweld. Ter plekke schoten ze de 27-jarige Ricardo Munoz dood. “Op videobeelden is te zien hoe Munoz bij aankomst van de agenten meteen naar buiten stormt en met een mes zwaait”, zo liet de procureur aan CBS weten. De betrokken agent is geschorst voor de duur van het onderzoek dat geopend werd.

De manifestatie verliep grotendeels vreedzaam.