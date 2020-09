Een opvallende transfer voor Lucas Biglia. De 34-jarige Argentijn die ooit de patron was bij Anderlecht kiest na AC Milan voor een contract van twee seizoenen bij Karagümrük. Kara wie? Fatih Karagümrük SK is een Turks team dat dit jaar promoveerde naar de hoogste voetbalklasse. Ook Ervin Zukanovic (ex AA Gent, KV kortrijk en KAS Eupen) voetbalt er.