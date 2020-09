Dertien Vlaamse jongeren besmet na kamp in Portugal

Tielt - Na een ‘Summer Bash’-kamp in de Algarve in Portugal zijn dertien jongeren uit de regio Tielt besmet met het coronavirus. Dat meldt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. “Er waren ook groepjes Vlaamse jongeren die in de buurt huisjes huurden”, zegt Decaluwé. “Zij zijn mogelijk naar dezelfde feestjes geweest, dus huisartsen én jongeren die onlangs naar daar reisden, moeten extra waakzaam zijn.”

Summer Bash is een organisatie die jongerenvakanties organiseert, onder andere naar de stad Albufeira in Portugal. Tijdens een van die reizen raakten dertien jongeren besmet met het coronavirus. “Er namen 50 à 100 jongeren deel”, vertelt de gouverneur. “Minstens dertien van hen raakten besmet. Het gaat om jongeren die in het midden van Zuid-West-Vlaanderen wonen, voornamelijk regio Tielt. We weten ondertussen dat er ook groepjes uit dezelfde regio in West-Vlaanderen huisjes huurden in de buurt. Zij zijn vermoedelijk op dezelfde feestjes geweest als de groep van Summer Bash. Het is niet ondenkbaar dat sommigen onder hen daar ook besmet raakten met het coronavirus”, zegt de gouverneur. “Maar hen kunnen we niet via contacttracing bereiken want zij maakten geen deel uit van de groepsreis.”

Decaluwé roept jongeren die onlangs in Albufeira waren en huisartsen in de regio Tielt op om extra alert te zijn en tijdig te testen.