Drie jaar na voedselschandaal: tot 15 jaar cel voor veroorzakers van de fipronilcrisis

Vijf mannen en twee vrouwen verschijnen vandaag voor de rechter in Antwerpen voor hun aandeel in een van de grootste voedselschandalen van de laatste jaren: de fipronilcrisis. Alleen al in ons land moesten in de zomer van 2017 bijna twee miljoen kippen en 77 miljoen eieren worden vernietigd nadat sporen van fipronil werden aangetroffen in eieren bestemd voor menselijke consumptie. De hoofdbeklaagden riskeren straffen tot 15 jaar omdat hun criminele organisatie de volksgezondheid in gevaar bracht.