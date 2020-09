Lamkel Zé houdt Antwerp-beloften op kop met twee goals en assist

De beloften van Antwerp staan na vier speeldagen nog altijd op kop. Met dank nu ook aan Didier Lamkel Zé, tegen Deinze goed voor twee goals en een assist.

Positief nieuws kan je het niet noemen, want Lamkel Zé hoort voor de A-ploeg uit te blinken, maar daar verbrodde hij het weer voor zichzelf. Door zijn gebrek aan inzet en gemiste bosloop werd hij niet geselecteerd tegen STVV en moest hij maandagavond met de tweede ploeg aantreden. Zoals vaker wanneer hij met de beloften speelt, heeft hij zich wel weer geamuseerd - in een vrije rol achter achter de spits - en heeft hij gescoord. Na 32 minuten nam de Kameroener een hoge voorzet met de borst aan, legde hij de bal klaar voor zijn linker en schoot hij vanaf de grote baklijn laag binnen. Vieren deed hij met het vingertje voor de mond.

Aanvaller Ruben Geeraerts daarentegen had pech. Zijn listige lob strandde op de lat, zijn harde kopbal werd met een ongelofelijke reflex uit doel geduwd door de Deinze-doelman. Tien minuten na rust kwamen de bezoekers langszij vanaf de stip, bekerheld Davor Matijas kon de goed getrapte penalty niet pakken. Maar de gelijke stand was van korte duur. Opnieuw Lamkel Zé kopte een vrijschop van Geeraerts proper in het hoekje. Hij ging nog op zoek naar de hattrick, maar dat lukte een paar keer net niet. Wel gaf hij nog een assist op Geeraerts, die de 3-1 van dichtbij kon binnentikken. Na de 3-2 werd het ook nog 4-2 via Dragan Lausberg en zo blijft Antwerp B, de ploeg van Gil Swerts, dus op kop in de tweede reservenreeks van de profclubs. (dvd)