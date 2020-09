Dan toch witte rook: AB InBev wil brouwerij in Jupille komende uren heropstarten

Het verzoeningsoverleg tussen AB InBev en de vakbonden bij de brouwerij in het Luikse Jupille maandag lijkt dan toch resultaat te hebben opgeleverd. De brouwer hoopt op een heropstart binnen enkele uren.

De brouwerij in Jupille - waar onder meer Jupiler wordt gebrouwen - ligt al tien dagen stil. Na een reeks coronabesmettingen besliste een deel van het personeel te staken. Maandag vond daarover verzoeningsoverleg plaats. En dat resulteerde in een ‘aanbeveling’, aldus het bedrijf. De precieze inhoud van die aanbeveling is nog niet bekend, maar het bedrijf zegt er goede hoop op te hebben binnen de komende uren te heropstarten.

Er zou een audit komen die de aanpak van de Covid-19-uitbraak in het bedrijf moet analyseren, valt te horen bij de vakbonden. Ook is overeengekomen om dwangsommen die worden opgelegd aan wie de werking van de brouwerij blokkeert, op te heffen. De socialistische vakbond gaat nu verscheidene personeelsbijeenkomsten organiseren, en begint daar al mee om 22 uur.

In de brouwerij van AB InBev in Jupille is al 10 dagen een zwaar sociaal conflict bezig. Er wordt gestaakt nadat er een reeks coronabesmettingen was opgedoken in de logistieke afdeling. De vakbonden vinden dat het bedrijf te laat heeft gereageerd, de brouwer ontkent en dreigde met dwangsommen als de werking van de brouwerij wordt geblokkeerd. Het bedrijf sprak ook over een onveilige situatie in Jupille, waar sprake zou zijn van een agressieve sfeer. Vakbond ABVV ontkende altijd.