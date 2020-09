De moeilijkste keuze van Vincent Kompany: Zakaria Bakkali en Yari Verschaeren liggen in balans

De fans van Anderlecht discussieerden fel over K’s Choice. Niet over de popgroep, maar wel over Kompany’s keuze. Vince The Prince koos tegen Cercle voor Zakaria Bakkali (24) op de flank en niet voor publiekslieveling Yari Verschaeren (19). Geen makkelijke beslissing, want voor beiden viel iets te zeggen. Wij wegen ze af.