Charleroi kampioen? 15 op 15 betekent 50 procent op de titel

Charleroi blijft punten pakken en met 15 op 15 (doelsaldo 9-1) staat de club bovenaan de rangschikking. Als we de jongste 20 jaar bekijken, betekent dit dat de zebra’s intussen 50 procent kan op de titel hebben. De recentste 20 seizoenen gebeurde het tien keer dat een club na vijf speeldagen nog het maximum van de punten had. Voor Club Brugge (2002-03), Anderlecht (2003-04), Standard (2007-08), RC Genk (2010-11) en Club Brugge (2017-18) betekende dit op het einde van de rit ook de kampioenstitel.

Voor Charleroi is deze 15 op 15 geen primeur. Ook in het seizoen 2017-18 startten de Karolingers met het maximum. Daarna ging het minder. Bij de afsluiting van de reguliere competitie stonden ze derde, na het afwerken van Play-off 1 tuimelden ze naar de zesde plaats. Toen was Play-off 1 nog met zes clubs, nu met vier. In de overige gevallen dat de club met 15 op 15 géén kampioen werd, zakte de club maximaal naar de tweede plaats. Behalve die keer met AA Gent (vierde in 2001-02).