Michael Krmencik hoopt na zijn eerste goal vertrokken te zijn bij Club Brugge: “De supporters waarderen mij”

Na tien wedstrijden en 400 minuten in het shirt van Club Brugge is het Michael Krmencik (27) eindelijk gelukt: scoren in een officiële match. De Tsjechische spits nam de complimenten van zijn ploegmaats en supporters dankbaar in ontvangst. “Hier in België worden voetballers nog gewaardeerd. Anders dan in Tsjechië.”