Eden Hazard mist eerste match met Real Madrid

De Spaanse competitie is herbegonnen, maar Real Madrid opent pas volgende zondag tegen Real Sociedad. De Koninklijke zal dat moeten doen zonder sterspeler Eden Hazard (29). De Rode Duivel traint niet mee met de groep omdat hij nog altijd last heeft van een oude enkelblessure. Na zijn vakantie moet hij het gewricht verstevigen en ook zijn basisconditie weer opkrikken. Voorlopig beult Hazard zich alleen af in de fitness.

Twee weken geleden was hij ook opgeroepen voor de nationale ploeg, maar in de Nations League tegen Denemarken en IJsland speelde hij geen minuut. Real zal zondag tegen Januzaj en co dus maar beroep kunnen doen op één Belg. Thibaut Courtois werd door zijn club weggeroepen bij de Duivels en zou optimaal voorbereid moeten zijn voor de competitiestart.