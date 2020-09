Licentiecommissie controleert rekeningen van Anderlecht

Anderlecht verkocht Edo Kayembe aan Eupen voor 1 miljoen. Dat geld is welkom, want vandaag moet de RSCA-directie de rekeningen voorleggen aan de Licentiecommissie voor een tussentijdse controle. Het is één van de voorwaarden die de Commissie oplegde aan paars-wit toen het in april de proflicentie toekende. Gezien de grote schulden van Anderlecht moet er aangetoond worden dat er inspanningen gedaan worden om het budget meer in evenwicht te krijgen.