Besnik Hasi maakt indruk in Saoedi-Arabië

Nu AA Gent zijn trainer ontsloeg viel links en rechts al de naam van Besnik Hasi (48) als potentiële kandidaat-coach. Daar is geen sprake van. Vooral niet omdat de Kosovaarse Belg het erg goed doet in het Midden-Oosten bij Al Raed. In augustus hervatte de competitie in Saoedi-Arabië na de coronacrisis. Er waren nog 8 wedstrijden te spelen en daar verloor Al Raed er maar twee van. Tot vorige week op de laatste speeldag deed Hasi met zijn ploeg mee voor de top drie, maar na een nederlaag tegen Al Ahli werd het uiteindelijk plaats 6. Een ongezien resultaat voor een relatief kleine ploeg als Al Raed.