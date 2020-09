CLUBNIEUWS. Moeskroen-coach staat onder druk, OH Leuven heeft transfertarget nog niet beet

Niet alleen Genk-trainer Hannes Wolf staat onder druk, ook zijn collega bij Moeskroen voelt het warm worden onder zijn voeten. Dat en veel meer in een nieuwe portie clubnieuws.

MOESKROEN. Coach De Laa Cruz onder druk

Na vijf speeldagen neemt de druk op bepaalde trainers al toe. Ook bij Moeskroen staat coach Fernando Da Cruz al onder druk. Hij is nochtans meegebracht naar Le Canonnier door Lille – de nieuwe eigenaar – maar Les Hurlus staan laatste met 2 op 15. Ze ontvangen nu AA Gent en Charleroi en daar kunnen maar beter punten geraapt worden (jug)

KV OOSTENDE. Steunactie voor zieke Thibault

KV Oostende lanceert een steunactie voor Thibault, een jonge zieke supporter. Het wil zaterdag 5.000 selfies verzamelen met een unieke KVO-filter. De actie loopt via Instagram en de filter zal Team Thibault heten. “Zaterdag kunnen we 3.000 fans toelaten in onze Diaz Arena, maar we willen het stadion dus wél virtueel volledig uitverkopen voor hem”, klinkt het. (jve)

KV KORTRIJK. Zieke Moffi nog niet op trainingsveld

Terem Moffi is nog herstellende van de ziekte die hij in de nacht van zaterdag op zondag opliep. Vanderhaeghe: “Hij had diarree en moest overgeven. Hij moet nu uitzieken.” Moffi ondergaat begin deze week opnieuw een coronatest, net als de rest van het team. Selemani moet na zijn tweede positieve test nog in quarantaine tot vrijdag, dan wordt er opnieuw een staal afgenomen. (gco)

ZULTE WAREGEM. Terugkeer fans zonder problemen

Laurens De Bock werd tegen Charleroi na 52 minuten uit voorzorg naar de kant gehaald na een kniestoot tegen de quadriceps, waardoor hij niet meer voluit kon gaan. Zo mocht de jonge William Bianda voor het eerst opdraven. Essevee meldde dat de terugkeer van de fans vlot verlopen is. Eventuele mankementen zullen deze week bijgestuurd worden. (tjm)

CERCLE BRUGGE. Corryn ondergaat vandaag echo

De groep kreeg gisteren en vandaag vrij. Corryn kwam tegen Anderlecht aan de aftrap, maar viel geblesseerd uit. Hij moet vandaag een echo ondergaan. Ook Mbenza en Gory blijven out. De beloften speelden gisteren op Seraing. De nieuwe sportief directeur Carlos Avina wordt vrijdag voorgesteld. Er wordt pas maandag tegen STVV gespeeld, er is een dagafzondering voorzien. (kv)

AA GENT. Ref vanavond is oude bekende

Vanavond zal Andreas Ekberg de bijzonder belangrijke Europese voorrondewedstrijd van AA Gent tegen Rapid Wien in goede banen leiden. De 35-jarige Zweed was vorig seizoen nog actief tijdens het Europa League-duel tussen Standard en Arsenal (2-2). Een jaar eerder leidde hij dan weer de groepswedstrijd van Anderlecht op bezoek bij Fenerbahce in goede banen (2-0). (ssg)

ANDERLECHT. Coronatest op vrije dag

Maandag stond er in principe een dagje verlof op het menu voor de spelers, maar ze werden op de club ontbonden voor hun coronatest. Die is ingelast na de positieve test voor eerst Vlap en dan een speler van de U18. De resultaten worden eerstdaags verwacht. Enkele spelers bleven op de club voor verzorging. Van dinsdag tot zaterdag is er elke dag een training. (mah, jug, ldh)

STANDARD. Lestienne drie à vier weken out

Lestienne moet de komende drie à vier weken geblesseerd toekijken. De Standard-aanvaller liep zaterdag tegen OHL (1-0-verlies) een scheurtje in zijn rechterhamstring op. Een domper voor de Rouches en de 28-jarige Lestienne. De vleugelspits greep het voorbije weekend in Leuven na twintig minuten naar de dij. Hij mist zo de duels tegen Bala, Kortrijk, Zulte Waregem en Charleroi. (bfa)

OH LEUVEN. Nicosia weigert bod voor Al-Taaari (2x)

Musa Al-Tamari, het Jordaanse target van OHL, is nog niet van de Leuvenaars. Volgens bronnen in Cyprus, waar Al-Tamari uitkomt voor Apoel Nicosia, is er twee keer een bod van OHL geweigerd door de Cyprioten. Al-Tamari is een flankaanvaller en Jordaans international. Hij heeft onze landgenoot Vital Borkelmans als bondscoach. (mah)

KV MECHELEN. Vranckx toch verkozen tot Man van de Match

De supporters hebben hun Aster Vranckx een hart onder de riem gestoken na zijn pijnlijke misser tegen KV Oostende. Op de Facebookpagina van de club werd hij uitgeroepen tot Man van de Match tegen de kustploeg. Vranckx haalde het voor Coucke en Peyre. De spelers hadden gisteren hun vrije dag. Kaya kwam langs voor verzorging nadat hij zaterdag in een duel knie tegen knie was gebotst. Gisteren zag zijn knie er al veel beter uit. (thst, dige)

Aster Vranckx is door onze fans op Facebook verkozen tot onze Champagne Jacquart Man van de Match tegen @kvoostende ?? #nomatterwhat pic.twitter.com/W8kJ3MRJBQ — KV Mechelen (@kvmechelen) September 14, 2020

STVV. Persmedewerker na vijf jaar doorgestuurd

Na vijf jaar hebben STVV en Fiorenzo Mostien hun onderlinge samenwerking op Stayen beëindigd. Mostien was al die tijd communicatieverantwoordelijke bij de club en verzorgde in die hoedanigheid dan ook alle persbijeenkomsten bij de Truienaars. De club zal later deze week nog een opvolger bekendmaken. (gus)

RC GENK. Beloften vanavond tegen Standard

De Genkse beloften ontvangen vanavond Standard achter gesloten deuren¬. Er zullen tal van spelers van de A-kern wedstrijdritme kunnen opdoen, onder hen waarschijnlijk ook de nieuwste aanwinst Bastien Toma (21). (mg)