Knap doelpunt van Trossard helpt Brighton niet tegen Chelsea

Foto: Pool via REUTERS

Chelsea heeft zijn openingsmatch van de Premier League met 1-3 gewonnen op het veld van Brighton & Hove Albion. Bij de thuisploeg scoorde Leandro Trossard vlak na de rust op fraaie wijze de 1-1, maar dat leverde Brighton niks op.

Jorginho had Chelsea na 23 minuten vanop de stip op voorsprong gezet na een penaltyfout op de aalvlugge Timo Werner. Trossard stelde meteen na de pauze met een heel knap afstandsschot gelijk, maar amper tien minuten later stond het al 1-3 voor Chelsea na een weergaloze pegel van Reece James in de kruising en een doelpunt van Zouma.