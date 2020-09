AA Gent koopt zichzelf tijd door Wim De Decker een kans als T1 te geven

AA Gent speelt vanavond in de voorronde van de Champions League zijn zesde wedstrijd van het seizoen en is al aan zijn derde hoofdtrainer toe. Exit Laszlo Bölöni, na de groeiende onvrede onder spelers, supporters en bestuur, welkom Wim De Decker. De in mei aangeworven assistent-trainer krijgt een kans als hoofdtrainer. Lukt het niet, dan zal AA Gent toch weer de markt afschuimen.

Bij AA Gent drong het door dat ze met Laszlo Bölöni in een doodlopend steegje waren aanbeland. Geen resultaten – met 3 op 15 al mijlenver van leider Charleroi. Een vooroorlogse aanpak. En een kern die was gebouwd voor zijn voorganger Jess Thorup. Met diens speelstijl moest gebroken worden door Bölöni.

Alleen lukte dat anders spelen niet. En de supporters waren nog vóór zijn aanstelling tegen, de spelers volgden bijna meteen en uiteindelijk capituleerde ook het bestuur: Laszlo Bölöni is na 25 dagen weer weg. Hij is de kortst zetelende hoofdcoach uit het bestaan van AA Gent.

Nu is het aan Wim De Decker, nota bene drie jaar de trouwe assistent van Bölöni bij Antwerp. De Decker werd in mei naar de Ghelamco Arena gehaald als nieuwe T2, precies omdat hij – indien nodig– wel bereid zou zijn om over te nemen. Assistent-trainer Peter Balette werd dan weggepromoveerd tot technisch directeur, mede doordat hij in het verleden uit loyaliteit weigerde over te nemen van de ontslagen Vanhaezebrouck en Vanderhaeghe. Nu keert Balette terug als rechterhand voor de relatief onervaren De Decker.

Promotie met Antwerp

De 38-jarige ex-middenvelder debuteerde vier jaar geleden als hoofdtrainer bij Antwerp. De tweevoudige Rode Duivel volgde de beruchte John Bico op. Iedereen was zo blij daarvan verlost te zijn dat het ontstane samenhorigheidsgevoel uitmondde in een promotie naar 1A voor The Great Old. Daar eindigde ook de tijd van De Decker als hoofdtrainer. Gezien de afkeer die Bölöni bij nogal wat spelers opriep, moet AA Gent nu hopen op een gelijkaardig effect. “We gaan niet per definitie nu onmiddellijk op zoek naar een nieuwe trainer”, zegt voorzitter Ivan De Witte. “Wim heeft een unieke kans om zich op het hoogste niveau te bewijzen. We zullen wel zien wat de toekomst geeft. Ik ga me geen twee keer mispakken.”

Kortom, De Decker krijgt zijn kans om de spelers en hun bazen weer gelukkig te maken, wellicht met een meer vertrouwde aanpak dan die van Bölöni. “Na wat ze meegemaakt hebben, willen we rust in die groep brengen”, zei De Decker voor zijn eerste training. “Duidelijkheid wordt ook een sleutelwoord.”

Lukt het niet, dan zal er uiteindelijk toch weer nagedacht worden over een usual suspect à la Hein Vanhaezebrouck, die tot Nieuwjaar onbeschikbaar is. Of wie op dat moment nog op de markt is. AA Gent heeft zichzelf wat tijd gekocht. Maar het hoopt op meer.

