De val van Laszlo Bölöni in vijf bedrijven: “Nog maar zelden zoveel weerstand van spelers én fans gevoeld”

Wat een timing. Daags voor “de match van het jaar” in de voorronde van de Champions League een trainer op straat zetten? Het is du jamais vu. “Als het beter is om afscheid te nemen, laat je dat beter niet aanslepen”, zegt een schuldbewuste Ivan De Witte, voorzitter van AA Gent. En zeggen dat het zo voorspelbaar was. De val van Laszlo Bölöni, in vijf bedrijven.