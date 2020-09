Brits parlement keurt omstreden Brexitwet goed

De Britse parlementsleden gaven maandagavond hun goedkeuring aan het controversiële wetsvoorstel van Boris Johnson waardoor hij, in strijd met het internationaal recht, bepaalde bepalingen van de vorig jaar ondertekende Brexitdeal kan terugdraaien.

De tekst, die zelfs op bezwaren botste van de conservatieve meerderheid, werd goedgekeurd met 340 stemmen voor (263 tegen). Het proces van goedkeuring door het parlement gaat volgende week voort.

Volgens Johnson is de wet een “vangnet” en “verzekeringspolis” om de politieke en economische integriteit van het Verenigd Koninkrijk te bewaren als er geen handelsakkoord met de EU wordt gesloten.

De zogeheten Interne Markt Wet is strijdig met het internationaal recht, bevestigde Johnson, maar is volgens hem noodzakelijk om het land te “beschermen” tegen de EU. Ministers kunnen dan maatregelen nemen om het vrije verkeer van goederen van en naar Noord-Ierland te garanderen. De premier zei wel dat het niet zijn wens is dat de wet wordt ingeroepen. Volgens hem kan een goed vrijhandelsakkoord met de EU snel worden gesloten, en dan hoeven de bevoegdheden waarin de wet voorziet niet meer worden ingezet.