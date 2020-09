België geeft 1.000 jaar oud gestolen Maya-masker terug aan Guatemala

België heeft maandag een duizend jaar oud jade Maya-masker terugbezorgd aan Guatemala. Het masker zou zijn gestolen en illegaal uitgevoerd, zegt het Guatemalteekse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De archeologische schat wordt gedateerd tussen 600 en 900 van de christelijke jaartelling. “Het stuk, in mozaïek van jade, was illegaal geëxporteerd”, luidt het in een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het masker stelt Chaac voor, de god van regen, donder en windstreken, beschouwd als een van de belangrijkste van het Maya-pantheon.

“Onschatbare waarde”

Volgens dezelfde bron werd de authenticiteit ervan gecertificeerd door Serge Purini, expert van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) van Brussel. Het masker werd overhandigd aan de ambassadeur van Guatemala in België door Serge Lemaître, conservator van de Amerikaanse collectie van het museum. Het object is van “onschatbare” waarde, benadrukte de deskundige.

“Het masker werd op 24 oktober 2008 in Brussel in beslag genomen en na twaalf jaar besloot de rechtbank dat het teruggegeven moest worden aan Guatemala”, aldus het Guatemalteekse ministerie.

De Maya-cultuur bereikte haar hoogtepunt tussen het jaar 250 en 900. Ze breidde haar invloed uit over het huidige Zuid-Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras en Belize.