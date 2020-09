Trump houdt indoor verkiezingsrally, tegen coronaregels in: “Als je kan relschoppen, kan je ook komen luisteren naar president”

De Amerikaanse president Donald Trump houdt zondagavond lokale tijd zijn eerste grote verkiezingsrally in maanden die volledig binnen plaatsvindt, en dat ondanks lokale regels die bijeenkomsten binnen van meer dan 50 mensen verbieden.

De bijeenkomst vindt plaats in een fabriek in Henderson, Nevada, en komt er net nu de VS de 200.000 coronadoden naderen. Gisteren vielen nog 714 doden in één dag. Hoewel het aantal besmettingen in dalende lijn zit, hameren gezondheidsdeskundigen erop dat afstand houden nog steeds broodnodig is om een krachtige heropleving van het virus te voorkomen.

“Als je op straat kan protesteren, kan gokken in een casino of kleine bedrijven kan platbranden tijdens rellen, dan kun je onder het eerste amendement vreedzaam samenkomen om te luisteren naar de president van de Verenigde Staten”, zei Tim Murtaugh, de communicatiedirecteur van Trumps campagne in een verklaring.

In strijd met regels

Tijdens het evenement zullen temperatuurcontroles worden uitgevoerd en maskers en handdesinfecterend middel worden uitgedeeld. Op de eerste beelden van een wachtend publiek zijn echter velen te zien zonder masker.

Kathleen Richards, een woordvoerder van de stad Henderson, vertelde CNN dat het evenement in strijd is met de Covid-19 regels van de staat en dat de uitbater van de fabriek zijn bedrijfsvergunning dreigt te verliezen.

De laatste indoor-rally van Trump vond plaats in Tulsa, Oklahoma, waarna de stad een piek zag in coronagevallen.