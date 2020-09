Gerecht onderzoekt witwassen bij FNG

Het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke misdrijven bij de failliete modegroep FNG is uitgebreid naar witwassen. Dat bevestigt de woordvoerder van het parket van Antwerpen, Kristof Aerts.

De Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl onderzoekt nu ook aanwijzingen dat constructies zijn opgezet om geld te versluizen en wit te wassen bij FNG. Het strafonderzoek krijgt zo een nieuwe dimensie bovenop de bekende aanwijzingen van marktmanipulatie en valsheden in de jaarrekening, schrijft De Tijd dinsdag.

De Tijd vernam ook dat de onderzoeksrechter een huiszoeking heeft uitgevoerd bij de huisadvocaat van FNG, het advocatenkantoor NautaDutilh. Een advocate van dat kantoor, Elke Janssens, is door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld. NautaDutilh wilde De Tijd niet te woord staan.

94 miljoen kwijtgespeeld

De speurders willen onder meer weten wat zich afspeelde rond het inkoopplatform Fashion Buying Platform Holding. Via een eigen aankooporganisatie wou FNG goedkoop kleding inkopen in Aziatische lagelonenlanden, maar de structuren in Zwitserland en Hongkong, en allerlei aandelentransacties daarrond, roepen vragen op. Het grootste vraagteken is hoe FNG 94 miljoen euro in dat aankoopnetwerk kwijtspeelde. Dat verlies door ‘complexe en internationale transacties’ leidde mee tot de val van de Mechelse modegroep achter de merken Brantano, CKS en Claudia Sträter.

Het parket geeft geen namen, maar bevestigt dat sinds het begin van het gerechtelijk onderzoek al “een tiental huiszoekingen zijn uitgevoerd en meerdere inbeslag­names”. “Op dit moment zijn vier mensen in verdenking gesteld”, zei Aerts. Drie van hen vormden het voormalige management van FNG: het oprichterstrio Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke.