Neymar heeft spijt van reactie, maar blijft racisme wel aankaarten: “Meer liefde in de wereld”

Daags na het tumultueus verlopen competitieduel tussen PSG en Marseille heeft Neymar via Instagram zijn spijt betuigd voor de klap die hij uitdeelde en de felle verklaringen die hij na de match aflegde. Tegelijk riep de Braziliaanse sterspeler op tot bezinning.

Neymar werd zondagavond net als vier andere spelers van het veld gestuurd in het slot van de wedstrijd. De aanvaller had net daarvoor Marseilleverdediger Alvaro Gonzalez een klap gegeven omdat die hem een “aap” zou hebben genoemd. PSG liet daarop weten een onderzoek naar racisme te eisen, terwijl l’OM het opnam voor zijn speler en zei dat die geen racist is.

Op Instagram schreef Neymar maandagavond dat hij Gonzalez had moeten negeren. “Ik betreur de haatgevoelens die je kan uitlokken wanneer je in opstand komt. Had ik het moeten negeren? Ik weet het nog altijd niet. Vandaag, met rust in mijn hoofd, denk ik van wel maar op dat moment vroegen mijn ploeggenoten en ik de scheidsrechters om hulp en we werden genegeerd. Dat is nu net het punt! Racisme bestaat, maar we moeten het stoppen.”

Meteen na de match, die PSG met 0-1 verloor, had Neymar nog uitgehaald naar Alvarez. “De enige spijt die ik voel is dat ik die idioot niet in zijn gezicht heb geslagen”, reageerde hij toen. “Het is gemakkelijk voor de VAR om mijn agressie te laten zien. Nu wil ik dat ze het beeld laten zien van de racist die me een ‘klootzak van een aap’ noemde. Dat wil ik graag zien.”

“Jij weet wat je zei... Ik weet wat ik deed. Meer liefde in de wereld”, besloot de Braziliaan.

Woensdag buigt de disciplinaire commissie van de Franse voetbalbond zich over de uitsluitingen tijdens de wedstrijd.