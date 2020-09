Facebook start klimaatinformatiecentrum tegen nepnieuws

Facebook start een klimaatinformatiecentrum om nepnieuws te bestrijden. Het bedrijf doet dat op een moment dat de kritiek vanwege het toestaan van onwaarheden over de bosbranden in het westen van de Verenigde Staten aanzwelt.

“Dit is een aparte plek op Facebook met feitelijke en betrouwbare informatie van toonaangevende klimaatorganisaties”, stelt de sociaalnetwerksite dinsdag. Facebook zegt er tips aan te bieden om klimaatverandering tegen te gaan. Het informatiecentrum is vanaf dinsdag beschikbaar voor gebruikers in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. “Nederland en België volgen binnenkort”, klinkt het.

De informatie in het centrum zal komen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en partneragentschappen, zoals de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Het bedrijf zegt ook nog verder te werken aan de afbouw van de eigen milieuvoetafdruk. “Vanaf 2020 is de bedrijfsvoering CO2-neutraal en draait deze volledig op duurzame energie”, klinkt het.

Misinformatie over de klimaatverandering is al langer een probleem op Facebook. De afgelopen weken is het echter nog meer op de voorgrond getreden met de vele bosbranden in het westen van de Verenigde Staten.

Afgelopen weekend startte Facebook met het verwijderen van berichten, die valselijk claimen dat de bosbranden zijn aangestoken door de antifacistische groep Antifa. Door de beschuldigingen moesten brandweer en politie hun middelen afwenden van de bestrijding van de bosbranden, plaatste een woordvoerder van Facebook op Twitter.

Het bedrijf verwijdert niet alle misleidende informatie over klimaatverandering. In de plaats daarvan zet Facebook een waarschuwing voor berichten die geen accurate informatie bevatten. Volgens Nick Clegg, beleidsbepaler bij Facebook, klikt het merendeel van de mensen niet verder om die posts toch te lezen. Het is “een misvatting dat de enige en duurzame oplossing voor valse informatie verwijdering is”, aldus Clegg.