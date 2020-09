Marc Van Ranst uiterst kritisch voor huidig coronabeleid: “Draagvlak is welbewust weggeveegd”

Viroloog Marc Van Ranst heeft zich op Twitter zeer kritisch uitgelaten over het huidige (of gebrek aan) coronabeleid. Het draagvlak voor de maatregelen is volgens hem ‘welbewust’ weggeveegd. “Dit is recept voor een ramp, hoog tijd voor actie verdorie!”

“Net op een moment in de epidemie dat moeilijke beslissingen zouden moeten genomen worden, zitten beleidsmakers muurvast in de we-zijn-het-beu-modus en hun we-moeten-leren-leven-met-het-virus-boodschap.” De tweets Van Ranst zijn vrij ondubbelzinnig. Volgens de viroloog is de situatie bijzonder ernstig. Zo heeft onder meer een “lawine aan open brieven (...) het draagvlak voor de corona-maatregelen welbewust weggeveegd”. Dit in combinatie met talmend beleid - te wijten aan zeer lange formatie - is een “recept voor een ramp”.

En dan doet de epidemie wat epidemieën meestal doen wanneer ze een kans krijgen: de epidemie explodeert en de curve gaat pijlsnel omhoog. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) September 15, 2020

“En dan doet de epidemie wat epidemieën meestal doen wanneer ze een kans krijgen: de epidemie explodeert en de curve gaat pijlsnel omhoog.” De cijfers liegen er niet om. Afgelopen vrijdag werden op één dag tijd meer dan 1.000 besmettingen bevestigd. Het zevendaags gemiddelde is gestegen naar 746,3. Dat is een stijging met liefst 51 procent tegenover de week voordien. Dit alles bij elkaar noemt Van Ranst “een recept voor een ramp. Hoog tijd voor actie verdorie!”