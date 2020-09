CD&V’ster stelt zich vragen bij promoties voor rusthuizen: kortingen kunnen, maar dan moet iedereen ze krijgen, ook vroegere bewoners

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) stelt zich ernstige vragen bij de promoties en kortingen die woon-zorgcentra aanbieden in hun zoektocht naar nieuwe bewoners. “Waarom zouden bewoners die al langer in een woon-zorgcentrum wonen meer moeten betalen dan nieuwe bewoners die een tijdelijk gratis verblijf of een verlaagd tarief voor het leven krijgen?”