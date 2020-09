Heb jij de ideale pendeltijd, of ben jij zelfs langer dan de gemiddelde Vlaming onderweg? Het woon-werkverkeer doorgelicht

Ligt je werkplek op 22,9 kilometer van je woning en doe je 41 minuten over die afstand? Proficiat, dan ben je volgens een studie van Jobat de gemiddelde Vlaming. Maar veel belangrijker dan de tijd en de afstand: krijg je stress van dat pendelen, of net niet? Als je alles in rekening brengt, geeft de Vlaming zijn woon-werkverkeer een gemiddelde score van 6,2 op 10. “Dat moet structureel omhoog, want het woon-werkverkeer is een factor bij burn-outs.”