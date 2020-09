Twee jongeren van 17 en 25 jaar doodgeschoten in Frankrijk: twaalf mensen opgepakt

Twee jongemannen van 17 en 25 jaar zijn om het leven gekomen bij een schietpartij in het Franse Saint-Ouen, in de nacht van maandag op dinsdag. Een derde, van 16 jaar, is gewond geraakt.

Het zou gaan om een ruzie die rond middernacht uitbrak in de stad, ten noorden van Parijs, aldus een bron dicht bij het onderzoek. De zestienjarige zou niet in levensgevaar zijn. De politie kreeg een noodoproep voor schoten. Ter plaatse trof de brigade een gewonde man aan en vervolgens de twee slachtoffers, die ter plaatse zijn overleden. Twaalf mensen zitten in voorlopige hechtenis voor doodslag en poging tot doodslag in georganiseerd verband, aldus het parket.