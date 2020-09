Navalny na vergiftiging: “Ik heb hele dag zelfstandig kunnen ademen”

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft een bericht en een foto op de sociaalnetwerksite Instagram geplaatst. Hij zegt daarin dat hij maandag een hele dag kon ademen zonder hulp. Het gaat om zijn eerste post sinds zijn vergiftiging eind augustus.

“ik kan nog steeds bijna niets doen, maar gisteren was ik in staat om de hele dag zelfstandig te ademen”, aldus Navalny op Instagram. Hij plaatste een foto van hemzelf in zijn ziekenhuisbed, met de ogen open en vergezeld door zijn echtgenote. “Er was geen enkele hulp van buitenaf.”

Navalny wordt in het Berlijnse Charité-ziekenhuis behandeld voor de gevolgen van een vergiftiging met een novistjok-zenuwgif. Eerder constateerde een Duits laboratorium dat daar sprake van is. Dat werd maandag bevestigd door een Frans en een Zweeds laboratorium.

De criticus van de Russische president Vladimir Poetin werd tot vorige week in een kunstmatige coma gehouden. Maandag werd bekend dat Navalny’s toestand dermate is verbeterd dat hij nu voor korte periodes uit zijn bed kan komen.

In augustus werd Aleksej Navalny in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis van het Russische Omsk. Hij was plotseling erg ziek geworden aan boord van een binnenlandse vlucht. Mensen uit Navalny’s omgeving stelden toen al dat de oppositieleider was vergiftigd. Na aandringen van zijn familie, vrienden en westerse leiders werd Navalny met een ambulancevlucht voor behandeling overgebracht naar Duitsland.