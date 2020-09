België gaat 12 minderjarige vluchtelingen opvangen na brand in Moria

Na de verwoestende brand in het vluchtelingenkamp van Moria, op het Griekse eiland Lesbos, gaat ons land gaat twaalf minderjarige vluchtelingen opvangen. Dat bevestigt het kabinet De Block aan De Morgen. Door de verwoestende brand zijn de 12.000 vluchtelingen uit het kamp dakloos.

Het kamp en de bijhorende brand kregen intussen al een weinig flatterende bijnaam: de Hel van Moria. De beelden spraken boekdelen nadat vorige week een zware brand het overbevolkte kamp vrijwel volledig in de as legde. Minstens 12.000 mensen zijn dakloos en zwerven over het Griekse eiland. Onder meer een beeld van een kind dat een stoeprand als kussen moest gebruiken, lokte internationale verontwaardiging op.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had al aangegeven dat Duitsland nog 1.500 migranten van de Griekse eilanden in Duitsland zal opvangen. Het zou gaan om gezinnen met kinderen, die in Griekenland al erkend zijn als hulpbehoevend. Het voorstel zou ook al besproken zijn met de Griekse regering.

Ook voor het Belgische opvang zullen de Grieken het initatitief moeten nemen. Dat wil zeggen dat zij instaan voor de selectie van de minderjarigen.

LEES MEER. Hulpverlener Caroline over de hel in Moria: “Elke keer als je denkt dat het niet schrijnender kan, wordt het toch nog erger”