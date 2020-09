Théo Bongonda moet drie speeldagen schorsing vrezen na uitsluiting tegen Beerschot

Genk-aanvaller Théo Bongonda kijkt na zijn elleboogstoot in de competitiewedstrijd op het veld van Beerschot aan tegen een schorsing van vier speeldagen (waarvan drie effectief) en een boete van 3.500 euro (waarvan 3.000 effectief). Dat is de strafmaat die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag overgemaakt heeft aan de Limburgers.

Halverwege de tweede helft van de wedstrijd op het Kiel (5-2) ging het licht uit bij Bongonda. De winger van Genk voerde met de elleboog een achterwaarts slaande beweging uit richting de opzittende Frédéric Frans, die Bongonda in de rug zat en ook wat vasthield. De verdediger van Beerschot incasseerde een weliswaar lichte klap tegen het achterhoofd.

“Deze elleboogstoot wordt met hoge intensiteit uitgevoerd, waardoor de fysieke integriteit van de speler Frédéric Frans in gevaar werd gebracht. Het feit dat de speler Théo Bongonda licht werd vastgehouden en dat zijn tegenstrever slechts licht werd geraakt zijn geen verzachtende omstandigheden. De bal was op het moment van het uitdelen van de slaande beweging niet meer in de buurt”, aldus bondsprocureur Ebe Verhaegen in de motivatie van zijn strafvordering.

De minnelijke schikking van het Bondsparket bedraagt drie speeldagen effectief, waardoor Bongonda geschorst dreigt te zijn voor de thuiswedstrijden tegen KV Mechelen (20 september) en KV Oostende (28 september) en de verplaatsing naar Waasland-Beveren (3 oktober). Als KRC Genk die strafmaat niet aanvaardt, moeten club en speler woensdag voor het Disciplinair Comité verschijnen.

