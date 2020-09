Een 45-jarige arbeider werd maandagnacht aangevallen door vijf mannen. Ze omsingelden hem op het jaagpad langs de Ter Doeststraat in Zwankendamme. “Ze vroegen eten, drinken en geld”, zegt het slachtoffer. “En plots viel één van hen me met een breekmes aan.”

Yves De Waele (45) uit Zeebrugge was maandagnacht met de bestelwagen van zijn werk op pad. Zijn baas had gevraagd om naar een werf in de Ter Doeststraat in Zwankendamme te gaan kijken en na te gaan of ...