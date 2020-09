Simultane operaties in Italië en België: leden van de Siciliaanse maffia opgepakt in Bilzen, Luik en La Louvière

De federale politie in ons land en een antimaffia-eenheid van de politie van Palermo hebben afgelopen nacht een simultane operatie gehouden. Bij invallen in Bilzen, Luik en La Louvière zouden acht mannen opgepakt zijn. De Italiaanse politie kon vijf mensen oppakken. De verdachten zouden betrokken zijn geweest bij verschillende liquidaties die kaderen in een vete rond drugs- en wapenhandel. Dat melden verschillende Italiaanse media.

De arrestaties hebben te maken met een geëscaleerd conflict tussen de Di Steffano-clan en Bellavia-clan. Hoewel beide clans formeel geen lid zijn van de cosa nostra zijn ze qua organisatie en criminele activiteiten zeer gelijkaardig aan de ‘klassieke maffia’. Om die reden worden ze door de Italiaanse politie beschouwd als maffiaorganisaties.

Het bloedige conflict tussen beide clans startte in 2016 in het Waalse Outremeuse. Daar werden twee mannen beschoten vanuit een voorbijrijdende wagen. Dit leidde tot een heen-en-weer van moordaanslagen en afrekeningen.

Enkele maanden geleden was er een doorbraak in het onderzoek naar deze rits liquidaties. In Italië werd een machinegeweer opgegraven dat gelinkt kon worden aan de eerste in deze reeks moordaanslagen.