Hof van Cassatie: “Er moet nieuw proces komen over euthanasie van Tine Nys”

Er komt een nieuw proces over de euthanasie op Tine Nys. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. Joris Van Hove (59), de arts die de euthanasie uitvoerde, moet voor een burgerlijke rechtbank verschijnen die zal oordelen of hij een fout maakte. In januari werd Van Hove nog samen met twee andere artsen vrijgesproken op een assisenproces.

Van Hove werd op 31 januari samen met dokters Lieve Thienpont en Frank De Greef vrijgesproken van gifmoord. Dat proces kwam er nadat de familie van Tine Nys een klacht had neergelegd, over de manier waarop de euthanasie op de vrouw in 2010 was uitgevoerd. Volgens de familie had de vrouw nooit euthanasie mogen krijgen.

Twee weken na die vrijspraak van de artsen stapte de familie van Tine Nys naar het Hof van Cassatie. “De familie wil gerechtigheid”, zei hun advocaat Joris Van Cauter. Ze eisten een nieuw proces.

De klacht ging dit keer enkel over dokter Joris Van Hove, de arts uit Sint-Niklaas die de euthanasie in 2010 uitvoerde. Hij had zich daarbij moeten laten adviseren door twee onafhankelijke artsen. Maar volgens de familie was er een probleem met één van die beide adviezen, namelijk dat van huisarts Frank De Greef.

De jury oordeelde dat De Greef door de andere twee betrokken artsen misleid was.

Het Hof van Cassatie zegt nu in een arrest dat Van Hove opnieuw moet terechtstaan. Dat wordt geen assisenproces. Omdat het openbaar ministerie geen cassatieberoep aantekende, zijn de drie artsen definitief vrijgesproken op strafrechtelijk vlak.

Er komt nu een burgerlijk proces, met drie beroepsrechters voor de rechtbank in Oost-Vlaanderen. De inzet van dat proces is niet of de dokter een celstraf moet krijgen. Wel of Van Hove een fout maakte, en bijgevolg een schadevergoeding moet betalen aan de familie van Tine Nys.

