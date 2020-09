Premier Wilmès pareert kritiek en roept bevolking in videoboodschap op tot discipline: “We moeten het nú doen. En niet wachten tot het te laat is”

Premier Sophie Wilmès heeft via sociale media gereageerd op de kritiek van verschillende experts en de publieke opinie dat de overheid geen leiding neemt in de strijd tegen het coronavirus. In een videoboodschap benadrukt Wilmès dat er geen andere optie bestaat dan het blijven opvolgen van de coronamaatregelen, want “wíj zijn de oplossing”.

De trends zijn zorgwekkend, dat erkent ook Wilmès. “De laatste cijfers moeten serieus genomen worden. Het aantal besmettingen neemt sterk toe in alle leeftijdscategorieën. We wisten dat als mensen zouden terugkeren van vakantie en weer aan het werk zouden gaan en bepaalde activiteiten weer zouden hervatten, het virus weer méér zou circuleren. Dat zien we overal in Europa.”

Maar volgens de premier is er geen alternatieve aanpak voor deze gezondheidscrisis dan degene die nu al maanden van kracht is. “We zijn nu al verschillende maanden samen aan het strijden tegen het coronavirus. Er zijn moeilijkheden geweest – da’s waar - , maar ook successen. Laat ons dat niet vergeten. In hartje zomer zijn we erin geslaagd de heropflakkering van de epidemie te vertragen dankzij de maatregelen die we genomen hebben, maar vooral – en dat is de kernboodschap – doordat de overgrote meerderheid van ons zich aan de regels hield. Daardoor zijn we erin geslaagd de situatie onder controle te houden, zodat onze kinderen terug naar school konden. Andere landen hebben onze aanpak en resultaten trouwens als voorbeeld genomen.”

“Mentale vermoeidheid”

Toch begrijpt Wilmès dat de bevolking de coronamaatregelen moe is. “Ik begrijp heel goed dat er een mentale vermoeidheid kwam. De onzekerheid is demotiverend. De veelheid aan tegenstrijdige berichten is dat nog meer. Laat ons niet vergeten dat ieder van ons een deel van de oplossing kan zijn. In feite zijn wíj de oplossing.”

Wilmès herhaalt dan ook nogmaals de veiligheidsvoorschriften die al maanden van kracht zijn: “Het is belangrijker dan ooit om ze te respecteren: was regelmatig je handen, respecteer altijd een veiligheidsafstand van anderhalve meter, en draag een masker als de veiligheidsafstand niet gegarandeerd is of als het verplicht is. Het is ook heel belangrijk om je te isoleren bij de eerste symptomen en de verplichte quarantaine te respecteren. Het is fundamenteel om onze nauwe contacten te blijven beperken, en – vooral – geen activiteiten te doen die in strijd zijn met de regels. Dat is essentieel. Om onze vrienden te beschermen. Onze geliefden. Onze familie.”

“We weten dat als het aantal besmettingen toeneemt, daarna ook de ziekenhuisopnames komen en de intensieve zorg voor de meest kwetsbaren onder ons. En dààrna komen de overlijdens”, waarschuwt Wilmès. “Ik heb het over onze ouders, kinderen, echtgenoten of vrienden. Daarom moeten we ’t nú doen. En niet wachten tot het te laat is.”

“Al veel werk verzet”

“Samen met de deelstaten blijven we elke dag werken aan het verbeteren van de coördinatie, het testen, het tracen en andere zaken die essentieel zijn in het beheer van deze ongekende en complexe crisis”, gaat Wilmès in tegen de teneur van de afgelopen dagen, als zou de regering uitblinken in afwezigheid. “We hebben al ongelooflijk veel werk verzet, maar het is ook nog lang niet voorbij. Er is een Nationale Veiligheidsraad gepland voor midden volgende week. We werken eraan met een multidisciplinaire groep van deskundigen. Maar de strijd tegen het coronavirus moet élke dag gevoerd worden.”

“We kunnen niet wachten op de volgende Veiligheidsraad. Of op nieuwe maatregelen. Het is essentieel dat we élke dag allemáál ons best doen om te voorkomen dat er hardere maatregelen moeten worden genomen. De toekomst ligt in ónze handen. Nu en nog vele maanden lang. En om te slagen, is iederéén onmisbaar. Zorg voor jezelf en zorg vooral voor mekaar.”