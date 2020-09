Scheermesjes in de brievenbus en onbekende mannen aan de deur die seks willen: Kimberly (25) slachtoffer van extreem geval van cyberpesten

Geel -

De 25-jarige Kimberly uit Geel kreeg de afgelopen maanden verschillende onbekende mannen aan de deur met de vraag of ze zin had in seks. Reden is een vals Tinder-profiel dat in haar naam werd aangemaakt. Het is slechts één van de manier waarop Kimberly werd belaagd door een vroegere vriendin. De situatie werd zo ernstig dat het slachtoffer de deur niet meer uit durfde. “Ik durf mijn brievenbus nog altijd niet te openen.”