EU-buitenlandvertegenwoordiger: “Europese geloofwaardigheid hangt af van sancties tegen Wit-Rusland”

Als de Europese Unie haar geloofwaardigheid wil behouden, moet ze nog voor de Europese top van 24 en 25 september sancties goedkeuren tegen de verantwoordelijken van het geweld, de repressie en de kiesfraude in Wit-Rusland. Dat heeft Europees buitenlandverantwoordelijke Josep Borrell gezegd in het Europees Parlement. Hij en de EU-buitenlandministers buigen zich maandag over de kwestie.

De presidentsverkiezingen in Wit-Rusland van 9 augustus zijn officieel gewonnen door uittredend president Aleksander Loekasjenko, maar daar hecht de Europese Unie geen geloof aan. “We beschouwen die verkiezingen als frauduleus. We erkennen Loekasjenko niet als de legitieme president van Wit-Rusland”, zei Borrell tijdens de plenaire vergadering van het parlement in Brussel.

Tijdens de protesten van de afgelopen weken in Wit-Rusland zijn al 7.500 vreedzame manifestanten opgepakt, zei de Spanjaard. “Er werden 500 gevallen van foltering gemeld en gedocumenteerd. Alle bestuursleden van de coördinatieraad (van de oppositie, red.) zijn opgepakt, behalve Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj.” Tegen de verantwoordelijken wil de EU optreden met sancties. “Die zouden voor de Europese Raad (van 24 en 25 september, red.) moeten worden aangenomen als Europa zijn geloofwaardigheid wil behouden. We kiezen voor een graduele aanpak: als de situatie nog verder verslechtert, zullen bijkomende sancties overwogen worden.”

Volgende week plegen de Europese buitenlandministers overleg. Als er nieuwe sancties tegen Wit-Rusland komen, zullen die dan moeten worden goedgekeurd. Europese Raadsvoorzitter Charles Michel riep de lidstaten vorige week al op snel werk te maken van sancties, maar naar verluidt zou Cyprus dwars liggen. Nicosia eist dat de EU ook voor een strenge aanpak van Turkije kiest, waarmee het in een gasconflict verwikkeld is. De kwestie-Turkije staat volgende week bovenaan de agenda van de top. Volgens Borrell, die economische sancties liet voorbereiden, staan de Europese leiders wat betreft hun beleid ten aanzien van Turkije voor “moeilijke keuzes”.